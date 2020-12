I Next-Gen un anno dopo: Frances Tiafoe (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ultimo protagonista della nostra rubrica sul percorso dei Next-Gen nel 2020 è Frances Tiafoe. Attestatosi quinto nella “Race to Milan”, il giovane statunitense ha disputato delle buone Next-Gen ATP Finals. Inserito nel Gruppo B, Tiafoe riesce ad avere la meglio su Humbert e Ymer, arrendendosi solo a Sinner. La semifinale persa contro De Minaur per 2-4, 1-4, 4-0, 2-4 lasciava ben sperare per questo 2020. Nella realtà dei fatti, invece, Tiafoe ha probabilmente deluso le aspettative, scendendo alla posizione numero 59 del ranking. Ripercorriamo nello specifico le tappe della sua stagione. Il 2020 parte subito in salita Il 2020 di Tiafoe si apre con la campagna australiana. Ad Auckland il suo cammino si interrompe al primo turno, dove Ymer vendica la sconfitta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ultimo protagonista della nostra rubrica sul percorso dei-Gen nel 2020 è. Attestatosi quinto nella “Race to Milan”, il giovane statunitense ha disputato delle buone-Gen ATP Finals. Inserito nel Gruppo B,riesce ad avere la meglio su Humbert e Ymer, arrendendosi solo a Sinner. La semifinale persa contro De Minaur per 2-4, 1-4, 4-0, 2-4 lasciava ben sperare per questo 2020. Nella realtà dei fatti, invece,ha probabilmente deluso le aspettative, scendendo alla posizione numero 59 del ranking. Ripercorriamo nello specifico le tappe della sua stagione. Il 2020 parte subito in salita Il 2020 disi apre con la campagna australiana. Ad Auckland il suo cammino si interrompe al primo turno, dove Ymer vendica la sconfitta ...

Frances Tiafoe è il protagonista dell'ultimo appuntamento della nostra rubrica. Dalle Next Gen ATP Finals 2019, vediamo la sua stagione.

Scopri Nick Hardt, il gioiellino Next Gen dei Caraibi

Lui si chiama Nick Hardt, ha 20 anni ed è dunque a pieno titolo un Next Gen, anche se magari meno in vista rispetto ad altri coetanei. La sua posizione numero 552 nel ranking Atp, insieme al ...

