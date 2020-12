Giovanna Leo e le sue sculture piene di vita (Di venerdì 18 dicembre 2020) di Monica De Santis Ci sono momenti che ognuno di noi vorrebbe non dimenticare mai. Momenti o situazioni che si vorrebbero scolpire nella memoria ma anche nella pietra come si suol dire. Ebbene da qualche anno, prima all’estero e poi in Italia si è diffusa una moda che sta diventando sempre più conosciuta e richiesta. La moda dei calchi in gesso. Ma non calchi qualsiasi, bensì i calchi delle mani e quelle dei pancioni delle mamme in dolce attesa. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 18 dicembre 2020) di Monica De Santis Ci sono momenti che ognuno di noi vorrebbe non dimenticare mai. Momenti o situazioni che si vorrebbero scolpire nella memoria ma anche nella pietra come si suol dire. Ebbene da qualche anno, prima all’estero e poi in Italia si è diffusa una moda che sta diventando sempre più conosciuta e richiesta. La moda dei calchi in gesso. Ma non calchi qualsiasi, bensì i calchi delle mani e quelle dei pancioni delle mamme in dolce attesa. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

PatriziaAlessa2 : RT @Cinguetterai: Sopravvivo fino a marzo 2021 solo per vedere Chiara Ferragni seduta tra Eleonora Daniele, Alberto Matano, Giovanna Civiti… - eros_rubbu : RT @Cinguetterai: Sopravvivo fino a marzo 2021 solo per vedere Chiara Ferragni seduta tra Eleonora Daniele, Alberto Matano, Giovanna Civiti… - amvrcord : RT @Cinguetterai: Sopravvivo fino a marzo 2021 solo per vedere Chiara Ferragni seduta tra Eleonora Daniele, Alberto Matano, Giovanna Civiti… - gaetano19762010 : RT @Cinguetterai: Sopravvivo fino a marzo 2021 solo per vedere Chiara Ferragni seduta tra Eleonora Daniele, Alberto Matano, Giovanna Civiti… - Cinguetterai : Sopravvivo fino a marzo 2021 solo per vedere Chiara Ferragni seduta tra Eleonora Daniele, Alberto Matano, Giovanna… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanna Leo Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola venerdì 18 dicembre Salernonotizie.it Dante’s box. Voci e suoni dalla Divina Commedia: Dante nella contemporaneità

Ad anticipare ogni canto una piccola introduzione che vedrà coinvolti artisti della scena nazionale quali Isabella Ragonese, Lino Guanciale, Filippo Nigro, Vinicio Marchioni e Leo Gullotta. I podcast ...

L’Afragolese in Diretta sui canali ufficiali

Giovanna Grecola, Piero Boemio, Antonio Antelli, Tommaso Varrone, Leo Della Monica, Luigi Arboretto, Fabiola Garoni, Gennaro Martire, Daniela Gerula, Donato Poziello, Alessandro Capriello, Nicola Mola ...

Ad anticipare ogni canto una piccola introduzione che vedrà coinvolti artisti della scena nazionale quali Isabella Ragonese, Lino Guanciale, Filippo Nigro, Vinicio Marchioni e Leo Gullotta. I podcast ...Giovanna Grecola, Piero Boemio, Antonio Antelli, Tommaso Varrone, Leo Della Monica, Luigi Arboretto, Fabiola Garoni, Gennaro Martire, Daniela Gerula, Donato Poziello, Alessandro Capriello, Nicola Mola ...