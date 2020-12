Flavio Briatore con la sua Rolls Royce paralizza il traffico milanese ma l’imprenditore smentisce (Di venerdì 18 dicembre 2020) Flavio Briatore sarebbe stato il protagonista nel pomeriggio milanese di ieri, quando una Rolls Royce posteggiata tra i binari del tram all’incrocio tra Via Carducci e Viale Magenta ne ha bloccato il transito. Tempestivamente secondo protocollo, è sopraggiunto un mezzo del pronto intervento Atm per rimuovere il mezzo dai binari e decongestionare il traffico, visto anche l’adunarsi della folla. I presenti avrebbero visto l’imprenditore raggiungere il veicolo ed andarsene come se nulla fosse successo. L’episodio è stato documentato da uno dei presenti con video pubblicato dal Corriere Della Sera e diventato virale in poche ore. Alla nota testata è arrivata successivamente una comunicazione dell’ufficio stampa di Flavio Briatore che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020)sarebbe stato il protagonista nel pomeriggiodi ieri, quando unaposteggiata tra i binari del tram all’incrocio tra Via Carducci e Viale Magenta ne ha bloccato il transito. Tempestivamente secondo protocollo, è sopraggiunto un mezzo del pronto intervento Atm per rimuovere il mezzo dai binari e decongestionare il, visto anche l’adunarsi della folla. I presenti avrebbero vistoraggiungere il veicolo ed andarsene come se nulla fosse successo. L’episodio è stato documentato da uno dei presenti con video pubblicato dal Corriere Della Sera e diventato virale in poche ore. Alla nota testata è arrivata successivamente una comunicazione dell’ufficio stampa diche ...

