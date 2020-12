Filippo Nardi: chi è, età, carriera, vita privata, figlio, ex moglie, Grande Fratello Vip, Instagram (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, venerdì 18 dicembre su Canale 5. In quest’articolo informazioni e curiosità sul nuovo concorrente Filippo Nardi, che ha fatto ingresso nella casa venerdì scorso. Filippo Nardi: chi è, età, carriera Filippo Nardi è un disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E’ nato a Londra il 30 maggio del 1969 e dopo aver esordito nella seconda edizione del Grande Fratello, Filippo ha partecipato a diversi programmi televisivi. Nel 2001 è entrato nella casa più spiata d’Italia, ma ha abbandonato il gioco dopo 13 giorni per blasfemia. Dopo questa turbolenta partecipazione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata delVip, in onda questa sera, venerdì 18 dicembre su Canale 5. In quest’articolo informazioni e curiosità sul nuovo concorrente, che ha fatto ingresso nella casa venerdì scorso.: chi è, età,è un disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E’ nato a Londra il 30 maggio del 1969 e dopo aver esordito nella seconda edizione delha partecipato a diversi programmi televisivi. Nel 2001 è entrato nella casa più spiata d’Italia, ma ha abbandonato il gioco dopo 13 giorni per blasfemia. Dopo questa turbolenta partecipazione, ...

