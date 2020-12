Fermato per un controllo, aveva 12 kg hashish in casa: arrestato (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, i ‘Falchi’ della Sesta Sezione ‘Contrasto al Crimine diffuso’ della Squadra Mobile della Questura di Roma hanno arrestato un uomo albanese perche’ trovato in possesso di 12 kg di hashish. Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile hanno monitorato gli spostamenti di un cittadino albanese notato muoversi in modo sospetto in zona Tuscolana a bordo di una Smart. Lo stesso e’ stato pertanto sottoposto a controllo a seguito del quale ha mostrato un atteggiamento nervoso e schivo. A fronte di cio’ gli operatori hanno effettuato una perquisizione locale e domiciliare a seguito della quale sono stati rinvenuti, all’interno di un box auto nella disponibilita’ dell’albanese, circa 12 kg di hashish suddivisi in panetti e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, i ‘Falchi’ della Sesta Sezione ‘Contrasto al Crimine diffuso’ della Squadra Mobile della Questura di Roma hannoun uomo albanese perche’ trovato in possesso di 12 kg di. Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile hanno monitorato gli spostamenti di un cittadino albanese notato muoversi in modo sospetto in zona Tuscolana a bordo di una Smart. Lo stesso e’ stato pertanto sottoposto aa seguito del quale ha mostrato un atteggiamento nervoso e schivo. A fronte di cio’ gli operatori hanno effettuato una perquisizione locale e domiciliare a seguito della quale sono stati rinvenuti, all’interno di un box auto nella disponibilita’ dell’albanese, circa 12 kg disuddivisi in panetti e ...

