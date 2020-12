DreamLab, l'app che ti consente di aiutare la ricerca scientifica mentre dormi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Fondazione Vodafone ha annunciato che gli utilizzatori di DreamLab app in tutto il mondo hanno aiutato l'Imperial College di Londra ad accelerare la Fase 1 del suo progetto di ricerca sul Covid-19 e concluderla in soli sei mesi. Apparentemente sembrerebbe un risultato ottenuto da importanti ricercatori o studiosi, invece stiamo parlando di un’applicazione che puoi scaricare sul tuo smartphone e che aiuta la ricerca scientifica sfruttando la potenza di calcolo del tuo telefono, mentre tu dormi. La potenza di calcolo degli smartphone - normalmente impiegata per posta elettronica, app, streaming di video o musica - è infatti una risorsa inutilizzata durante la notte e, grazie a DreamLab, può essere messa a servizio della ricerca. Poiché ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Fondazione Vodafone ha annunciato che gli utilizzatori diapp in tutto il mondo hanno aiutato l'Imperial College di Londra ad accelerare la Fase 1 del suo progetto disul Covid-19 e concluderla in soli sei mesi. Apparentemente sembrerebbe un risultato ottenuto da importantitori o studiosi, invece stiamo parlando di un’applicazione che puoi scaricare sul tuo smartphone e che aiuta lasfruttando la potenza di calcolo del tuo telefono,tu. La potenza di calcolo degli smartphone - normalmente impiegata per posta elettronica, app, streaming di video o musica - è infatti una risorsa inutilizzata durante la notte e, grazie a, può essere messa a servizio della. Poiché ...

DreamLab è l’app di Fondazione Vodafone che sfrutta la potenza di calcolo degli smartphone per accelerare la ricerca in campo medico, semplicemente dormendo. Grazie al calcolo distribuito, infatti, ...

Gli smartphone di quasi un milione di persone nel mondo hanno contribuito a velocizzare una ricerca sul coronavirus. Si tratta dello studio su Covid-19 e alimentazione condotto ...

DreamLab è l'app di Fondazione Vodafone che sfrutta la potenza di calcolo degli smartphone per accelerare la ricerca in campo medico, semplicemente dormendo. Grazie al calcolo distribuito, infatti, gli smartphone di quasi un milione di persone nel mondo hanno contribuito a velocizzare una ricerca sul coronavirus. Si tratta dello studio su Covid-19 e alimentazione condotto