Dayane Mello Lite con Adua e poi pace | Mi ha abbandonata e

quellaastupida : @dayane_mello_fp Oooo voglio il vidoeooo - HizzieIsForever : @Ros_Mello_ cosa accadrà quando dayane vedra la clip rosyXMTR? - Ferrara95981769 : @dayane_mello_fp Io non capisco tutto questo film che vi fatte - Ferrara95981769 : @dayane_mello_fp Nelle amiczie essiste la gelosia - dayane_mello_fp : Giacomo: ma perché avete litigato ? Dayane: perch- Rosalinda: PERCHÉ IO SONO GELOSA ECCO ADOROOOO POTENTEEEE #rosmello #GFVIP #DAYANE -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Questa volta…) Leggi E ancora:. In un certo senso io di Dayane sono innamorata, non so se mi spiego. Da quando sono entrati i nuovi concorrenti e Dayane Mello ha cercato di fare amicizia… Leggi ...Novità sulle nomination della casa del Grande Fratello VIp. L'Agcom ha aperto un'istruttoria per i voti dal Brasile per Dayane Mello ...