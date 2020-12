Dall'Olanda arriva lo spot di Natale più commovente di sempre (Di venerdì 18 dicembre 2020) A fare il giro del mondo, in queste ultime ore, è uno spot di una nota azienda olandese farmaceutica che sta girando da un pc ad un tablet, da un tablet a uno smartphone, con una rapidità incontrollabile a colpi di sharing con una intensità “virulenta” e “pandemica”. Ogni anno, sotto le feste, c’è la corsa allo spot che più possa colpire e rimanere impresso, si sa. A studiarli e crearli sono aziende di settori più disparati. Molti ci fanno ballare, altri ridere, altri ci emozionano. Ma quest’anno è diverso perché dopo un 2020 così “denso” tutte le emozioni sono amplificate e anche l’evidenza di molte cose che fino a poco tempo fa davamo per scontate, oggi, ci solletica l’animo e ci emoziona andando a toccarci nel più profondo del nostro io così scosso da tutta la sofferenza che ci ha circondati durante questo anno di Covid. All’azienda farmaceutica ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) A fare il giro del mondo, in queste ultime ore, è unodi una nota azienda olandese farmaceutica che sta girando da un pc ad un tablet, da un tablet a uno smartphone, con una rapidità incontrollabile a colpi di sharing con una intensità “virulenta” e “pandemica”. Ogni anno, sotto le feste, c’è la corsa alloche più possa colpire e rimanere impresso, si sa. A studiarli e crearli sono aziende di settori più disparati. Molti ci fanno ballare, altri ridere, altri ci emozionano. Ma quest’anno è diverso perché dopo un 2020 così “denso” tutte le emozioni sono amplificate e anche l’evidenza di molte cose che fino a poco tempo fa davamo per scontate, oggi, ci solletica l’animo e ci emoziona andando a toccarci nel più profondo del nostro io così scosso da tutta la sofferenza che ci ha circondati durante questo anno di Covid. All’azienda farmaceutica ...

DiMarzio : Dall'Olanda: Quincy #Promes arrestato per accoltellamento - fattoquotidiano : Il merito non è tanto del fatto che Elkann abbia deciso di spostare la holding che controlla il gruppo Ferrari in O… - VenturelliMauro : RT @HuffPostItalia: Dall'Olanda arriva lo spot di Natale più commovente di sempre - DirittoApuntate : RT @HuffPostItalia: Dall'Olanda arriva lo spot di Natale più commovente di sempre - HuffPostItalia : Dall'Olanda arriva lo spot di Natale più commovente di sempre -