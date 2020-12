Coronavirus, Rezza: “E’ in atto un’inversione. L’Rt e l’incidenza tendono a non scendere più. In questa situazione si impone prudenza” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “C’è la tendenza a un’inversione in atto, L’Rt tende a non scendere più” e in questo momento “dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare”. E’ quanto ha detto, intervenendo al Forum Risk Management di Arezzo, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. “Nelle scorse settimane – ha aggiunto Rezza – abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo un numero di decessi ancora alto, siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva. Non stanno più scendendo L’Rt e l’incidenza.In questa situazione si impone prudenza”. “Sulla riapertura delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) “C’è la tendenza aintende a nonpiù” e in questo momento “dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare”. E’ quanto ha detto, intervenendo al Forum Risk Management di Arezzo, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni. “Nelle scorse settimane – ha aggiunto– abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo un numero di decessi ancora alto, siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva. Non stanno più scendendo.Insi”. “Sulla riapertura delle ...

