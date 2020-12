Ciclismo | Scinto | Corte spietata per Aru | poi è arrivata Assos

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Bologna, 18 dicembre 2020 " La Vini Zabù Ktm ci ha provato sul serio a prendere Fabio Aru per la stagione 2021, ma il salvataggio del Team Ntt da parte diQhubeka ha purtroppo sparigliato le ...

“Abbiamo provato a fargli la corte in tutti i modi – ha affermato Scinto a Oasport – A metà trattativa ci ho creduto, poi è arrivata Assos a salvare Ntt e Fabio ha fatto un ragionamento per lui giusto ...In questa stagione così complicata Jakub Mareczko è riuscito a portare a casa tre vittorie di tappa, ottenute al Giro di Ungheria dove ha conquistato anche la maglia a punti, raggiungendo quota 55 suc ...