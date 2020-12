Cesari: «La formazione degli arbitri è insufficiente» (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ex arbitro Graziano Cesari ha parlato della qualità degli arbitri in Serie A, in questo periodo di forti polemiche Non è un periodo facile per gli arbitri del nostro campionato e l’ultima giornata, con i casi di Insigne e di Roma-Torino su tutti, ha riacceso le polemiche. A parlare delle qualità dei direttori di gara italiani, in una intervista al Corriere dello Sport, è stato l’ex arbitro Graziano Cesari. «Devo dire che la formazione in effetti è insufficiente. Non basta fare corsa, spiegare, teorizzare. Detto questo, come si ottiene il rispetto sul campo da gioco? Mantenendo una linea di condotta assolutamente coerente. Un diagramma che sale e che scende, una direzione di gara ondivaga non trasmettono il messaggio corretto. Adesso gli arbitri sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ex arbitro Grazianoha parlato della qualitàin Serie A, in questo periodo di forti polemiche Non è un periodo facile per glidel nostro campionato e l’ultima giornata, con i casi di Insigne e di Roma-Torino su tutti, ha riacceso le polemiche. A parlare delle qualità dei direttori di gara italiani, in una intervista al Corriere dello Sport, è stato l’ex arbitro Graziano. «Devo dire che lain effetti è. Non basta fare corsa, spiegare, teorizzare. Detto questo, come si ottiene il rispetto sul campo da gioco? Mantenendo una linea di condotta assolutamente coerente. Un diagramma che sale e che scende, una direzione di gara ondivaga non trasmettono il messaggio corretto. Adesso glisono ...

