Bollo auto non pagato nel 2020 | cosa potrebbe accadere nel 2021

(Di venerdì 18 dicembre 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il portafoglio meno leggero. È anche vero però che sospensione non significa interruzione: vuol dire semplicemente che la scadenza è stata posticipata. Così, ad esempio, chi doveva pagare ilentro fine marzo o fine aprile, potrà farlo più tardi.sospeso in 10 Regioni A causa del Coronavirus, ilè stato sospeso in 10 Regioni per il momento: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia. Infatti, essendo ilun’imposta regionale, possono essere ...

Piergiulio58 : Tutti i casi di esenzione del bollo auto. - trattovideo : @Mandolesi_Giu @giovanardiandre @libertdipensie2 Le patrimoniali in ita esistono già: Imu e bollo auto sono patrimoniali - trattovideo : @Mandolesi_Giu @giovanardiandre @libertdipensie2 I beni dei cittadini sono proprietà 'privata'(proprietà tolta). So… - LorellaMaffei : @PersilQ @borghi_claudio Parlano di #PATRIMONIALE ma noi siamo già pieni di patrimoniali Il bollo auto è una rapina… - TirrenoVersilia : Con i soldi della multa avrebbe potuto comprarsi una macchina -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto

CAMAIORE. Con quella multa salata avrebbe potuto comprare una macchina nuova. O per lo meno usata. Un 35enne camaiorese è stato multato dalla Municipale per circa 7mila euro. Non solo è stato trovato ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...