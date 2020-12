Almanacco del 18-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)del giorno Buongiorno Buongiorno è venerdì venerdì 18 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Graziano un nome che deriva dal latino gratis grato gradito sia fermato in prima in via di latini riferimento alla Grazia Divina sono una pioggia Steven Spielberg Brad Pitt Christina Aguilera Genie in a bottle per intenderci Ma noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi sarà carlomaurizio ragazzi Paolo e Mauro Tantissimi auguri a ciascuno di voi qui mi fanno mi fa pensare davvero che sto vedendo delle cose veramente veramentetranne da da questo da questo punto di vista Ok buona giornata a ciascuno ciascuno di voi No vabbè Roger mi son capito Io dopo magari ne ne parleremo di di questa cosa Eh mi sta facendo venire in mente una cosa al complimenti eh Complimenti davvero Vabbè facciamo il nostro viaggio nel tempo che è meglio va’ ...