Accordo Ascea-Carabinieri | ecco mini impianto compostaggio

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Acea e l’Arma deihanno siglato, oggi, undi collaborazione per implementare soluzioni innovative nel trattamento dei rifiuti organici in un’ottica di economia circolare. L’e’ stato sottoscritto dall’Amstratore Delegato di Acea Giuseppe Gola e dal Capo del IV Reparto del Comando Generale dell’Arma dei, Gen. B. Antonio Jannece. Oggetto dell’intesa e’ ilAcea SmartCompTM, realizzato in collaborazione con Enea e l’Universita’ della Tuscia per il trattamento diffuso e partecipato del rifiuto organico “a chilometro zero” prodotto dalle grandi utenze (ad esempio mense, ospedali, aeroporti), con una capacita’ di 40t/anno. SmartComp, grazie a un processo aerobico di circa 90 giorni, trasforma direttamente in loco ...