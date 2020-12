Zaia più realista del re: “In Veneto confini dei comuni chiusi dal 19 al 6 gennaio” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – Luca Zaia decide da solo e chiude i comuni del Veneto dal 19 dicembre. Mentre il governo giallofucsia deve ancora decidere il giro di vite di Natale, il presidente della Regione Veneto sceglie la linea dura. Spostamenti tra i comuni vietati in Veneto da sabato fino al 6 gennaio. Lo ha reso noto Zaia nel consueto punto stampa sull’emergenza Covid in diretta su Facebook. Ordinanza di Zaia: confini dei comuni chiusi dalle 14 del 19 dicembre al 6 gennaio Il presidente della Regione Veneto ha annunciato una nuova ordinanza che dispone la “chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – Lucadecide da solo e chiude ideldal 19 dicembre. Mentre il governo giallofucsia deve ancora decidere il giro di vite di Natale, il presidente della Regionesceglie la linea dura. Spostamenti tra ivietati inda sabato fino al 6. Lo ha reso notonel consueto punto stampa sull’emergenza Covid in diretta su Facebook. Ordinanza dideidalle 14 del 19 dicembre al 6Il presidente della Regioneha annunciato una nuova ordinanza che dispone la “chiusura deicomunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 ...

stanzaselvaggia : Zaia: “La gente non ha più paura di morire”. E Zaia ha paura di scontentare chi ha paura di non fatturare. Raccontiamole tutte, le paure. - Piu_Europa : In Italia circa 1/4 dei contagi proviene dal #Veneto. In poche settimane il modello veneto si è trasformato nella m… - Corriere : L’amarezza di Zaia: «Città prese d’assalto? La gente non teme più di morire...» - marielSiviglia : Boccia ' Opportuno reprimere il più possibile,ho apprezzato le misure di Zaia, chiuderei anche stasera '. Il virus?… - shiwasekitai : RT @alessiomagno1: Governatore Zaia: “Se il governo non istituisce la zona rossa in tutta Italia in Veneto la faccio io”. Domanda: ma Zaia… -