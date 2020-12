Sistema Lega: cashback del 15% dai nominati. I manager scelti dal Carroccio restituirebbero parte dei compensi al partito. M5S: inaccettabile (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Governo ha impiegato un po’ di tempo a mettere a punto il cashback per chi fa acquisti utilizzando le carte, cercando di mettere un ulteriore argine all’evasione fiscale, di incentivare gli acquisti nei negozi provati dall’emergenza coronavirus e di dare un minimo di ristoro alle famiglie. In tema di cashback sembra invece che il Carroccio sia da tempo particolarmente avanti. Con una regola semplice semplice: chi grazie ai buoni uffici della Lega ottiene un incarico da manager, tanto a livello locale, in particolare al Nord, quanto nei colossi come Eni, Rai, Enel o Terna, restituisce al partito il 15% dei compensi. Tutti felici. Sia chi siede nei Cda grazie al partito di Matteo Salvini che la Lega a cui, come tutti i partiti, per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Governo ha impiegato un po’ di tempo a mettere a punto ilper chi fa acquisti utilizzando le carte, cercando di mettere un ulteriore argine all’evasione fiscale, di incentivare gli acquisti nei negozi provati dall’emergenza coronavirus e di dare un minimo di ristoro alle famiglie. In tema disembra invece che ilsia da tempo particolarmente avanti. Con una regola semplice semplice: chi grazie ai buoni uffici dellaottiene un incarico da, tanto a livello locale, in particolare al Nord, quanto nei colossi come Eni, Rai, Enel o Terna, restituisce alil 15% dei. Tutti felici. Sia chi siede nei Cda grazie aldi Matteo Salvini che laa cui, come tutti i partiti, per ...

fattoquotidiano : IL 'SISTEMA DEL 15%' Versamenti al partito in cambio di nomine. Ecco il meccanismo che avrebbe permesso al Carrocci… - fattoquotidiano : IL SISTEMA DEL 15% Non solo ospedali. Ci sono anche manager di importanti aziende dal calibro di Eni e Intesa Sanpa… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI “La Lega ti nomina e tu le ridai il 15%”. Esclusivo: i documenti su 20 anni di sistema soldi & polt… - N36volpe1973 : Sistema Lega: cashback del 15% dai nominati. I manager scelti dal Carroccio restituirebbero parte dei compensi al p… - AntonellaStara3 : RT @europaverde_it: Poltrone in cambio della restituzione alla #Lega di una parte dello stipendio. Sarebbe questo il “sistema del 15%” venu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sistema Lega Sanità Lombardia: i nominati della Lega e il "sistema 15%", parte dello stipendio al partito come "dovere morale" MilanoToday.it Sanità Lombardia: i nominati della Lega e il "sistema 15%", parte dello stipendio al partito come "dovere morale"

Solo nei giorni delle festività natalizie si potranno incontrare quattro persone oltre il proprio nucleo familiare stretto. Tra le misure più aspramente dibattute, il fatto che siano stati vietati i ...

Solo nei giorni delle festività natalizie si potranno incontrare quattro persone oltre il proprio nucleo familiare stretto. Tra le misure più aspramente dibattute, il fatto che siano stati vietati i ...