Riapertura scuole, 20 milioni ai Comuni per bus ecologici (Di giovedì 17 dicembre 2020) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro dell'Ambiente che stanzia 20 milioni di euro ai Comuni - con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione Comunitaria per la violazione dei parametri sulla qualità dell'aria - per scuolabus "ecologici". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 dicembre 2020) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro dell'Ambiente che stanzia 20di euro ai- con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazionetaria per la violazione dei parametri sulla qualità dell'aria - per scuolabus "". L'articolo .

Open_gol : Il coordinatore del Cts tira dritto sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Una data cruciale secondo Agostino… - forza_italia : • Festività natalizie • Riapertura scuole • Maggioranza divisa CAOS TOTALE! - matteosalvinimi : #Salvini: Mi sono fermato a parlare con Conte in #Senato, gli ho chiesto un confronto urgente su modalità di riaper… - RobertaM_1965 : RT @Radio1Rai: '#Veneto? È evidente che le mezze misure non funzionano quando c'è un'ampia circolazione del virus. #Scuole? Dobbiamo assolu… - orizzontescuola : Riapertura scuole, 20 milioni ai Comuni per bus ecologici -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, non ci sono le condizioni per tornare al 75% in presenza: in Piemonte lezioni al 50% Orizzonte Scuola Scuola, Petitti: "I nostri ragazzi devono rientrare il 7 gennaio, non possiamo permetterci altri rinvii"

Il presidente dell'assemblea regionale, la riminese Emma Petitti, evidenzia in una nota che sia fondamentale la riapertura delle scuole superiori il prossimo 7 gennaio, pur essendo difficile gestire « ...

Studenti superiori, dal 7 gennaio a scuola alle 7:45 e alle 9:45

È quanto ha deciso ieri il tavolo tecnico, coordinato dalla prefettura di Roma. Intanto si lavora al piano per potenziare il trasporto pubblico locale ...

Il presidente dell'assemblea regionale, la riminese Emma Petitti, evidenzia in una nota che sia fondamentale la riapertura delle scuole superiori il prossimo 7 gennaio, pur essendo difficile gestire « ...È quanto ha deciso ieri il tavolo tecnico, coordinato dalla prefettura di Roma. Intanto si lavora al piano per potenziare il trasporto pubblico locale ...