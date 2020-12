Problemi con le lingue straniere? Amazon Alexa è la tua soluzione (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ disponibile su Alexa la nuova funzione che vi permetterà di tradurre le vostre parole in altre lingue. Ecco come attivarla Logo AmazonQuante volte vi sarà capitato di imbattervi in situazioni imbarazzanti a causa di incomprensioni linguistiche? Quante volte vi siete trovati a dover tradurre un vocabolo o una frase affidandovi ad improbabili ricerche, per poi non riuscire lo stesso a farvi capire? Da oggi tutto questo potrebbe finire. O almeno ci sarà chi potrà farlo al posto nostro. Stiamo parlando dell’assistente vocale di Amazon, Alexa. Tutti i possessori di Echo Dot infatti potranno accedere alla nuova funzione “Live Translation” che permetterà appunto di tradurre in tempo reale una parola o un discorso completo. La funzione è stata da poco implementata ed ha ancora bisogno di migliorie, ma può ... Leggi su instanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ disponibile sula nuova funzione che vi permetterà di tradurre le vostre parole in altre. Ecco come attivarla LogoQuante volte vi sarà capitato di imbattervi in situazioni imbarazzanti a causa di incomprensioni linguistiche? Quante volte vi siete trovati a dover tradurre un vocabolo o una frase affidandovi ad improbabili ricerche, per poi non riuscire lo stesso a farvi capire? Da oggi tutto questo potrebbe finire. O almeno ci sarà chi potrà farlo al posto nostro. Stiamo parlando dell’assistente vocale di. Tutti i possessori di Echo Dot infatti potranno accedere alla nuova funzione “Live Translation” che permetterà appunto di tradurre in tempo reale una parola o un discorso completo. La funzione è stata da poco implementata ed ha ancora bisogno di migliorie, ma può ...

