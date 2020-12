Perché non c’è Morgan a Sanremo Giovani? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Morgan, sebbene annunciato, non è presente alla finale di Sanremo Giovani in onda stasera, 17 dicembre 2020, su Rai1 e condotta da Amadeus. Morgan avrebbe dovuto far parte della giuria assieme a Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù, ma nelle ultime ore una nota ha fatto sapere che il cantante è stato “fatto fuori” dalla serata. Per capirne i motivi, bisogna andare a qualche giorno fa: dopo l’esclusione dalla gara dei Big di Sanremo 2021, Morgan si è lasciato andare ad alcune esternazioni non proprio piacevoli – alcune ironiche, altre decisamente meno – su Amadeus e sulla mancata scelta. Questo ha portato quindi il conduttore e il suo entourage alla decisione poi resa nota quest’oggi. Fino a poche ore Morgan era ancora convinto di far parte della giuria della ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 17 dicembre 2020), sebbene annunciato, non è presente alla finale diin onda stasera, 17 dicembre 2020, su Rai1 e condotta da Amadeus.avrebbe dovuto far parte della giuria assieme a Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù, ma nelle ultime ore una nota ha fatto sapere che il cantante è stato “fatto fuori” dalla serata. Per capirne i motivi, bisogna andare a qualche giorno fa: dopo l’esclusione dalla gara dei Big di2021,si è lasciato andare ad alcune esternazioni non proprio piacevoli – alcune ironiche, altre decisamente meno – su Amadeus e sulla mancata scelta. Questo ha portato quindi il conduttore e il suo entourage alla decisione poi resa nota quest’oggi. Fino a poche oreera ancora convinto di far parte della giuria della ...

