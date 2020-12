Lei con Mino Magli? Tra il 2005 e il 2007 Gregoraci | una rivelazione sconvolgente | l' agente rivela tutto

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Uscita dal Grande Fratello Vip Elisabettaha dovuto fare i conti con le dichiarazioni rilasciate da. L'uomo ha sempre raccontato di essere un ex della showgirl. Asserzione più volte smentita dalla diretta interessata. A spezzare una lancia a favore dell'ex moglie di Flavio Briatore è l'Francesco Chiesa Soprani. “Lui sostiene di aver avuto una relazione con lei tra ile il. Nello stesso periodo, però, Eli è stata legata prima a Matteo Cambi, poi ha avuto un'intesa con me, che andava al di là del rapporto professionale. Infine ha conosciuto Flavio Briatore. In quegli anni ci confidavamoe mi avrebbe di sicuro parlato di lui”, ha detto al settimanale Nuovo dando di fatto ragione alla. Storia ...

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - Mov5Stelle : Piena solidarietà e vicinanza alla Sindaca di Favara, Anna Alba. Condanniamo con fermezza ogni vile atto intimidato… - mar159to : @TorinoCoppia farei volentieri il predaotre con lei - thatsmyshitshow : ? Stefania Orlando Una grande donna con due attributi enormi. Stefania ti entra dentro, senza se e senza ma. Anche… - __punkcake : anche se forse sotto sotto spero che lei si metta con boomer perché il lieto fine tra dash e lily alla fine sarebbe troppo scontato -

Ultime Notizie dalla rete : Lei con

Manca sempre meno a Natale e il tempo per comprare regali sta per esaurisi. Fra vie dello shopping intasate e restrizioni varie, acquistare online può essere la soluzione ideale ...CAMAIORE. Con quella multa salata avrebbe potuto comprare una macchina nuova. O per lo meno usata. Un 35enne camaiorese è stato multato dalla Municipale per circa 7mila euro. Non solo è stato trovato ...