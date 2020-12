Kate Middleton e William, un dettaglio della cartolina di Natale colpisce i sudditi: «Come è possibile?» (Di giovedì 17 dicembre 2020) In questi giorni si è parlato moltissimo della famiglia reale inglese. Kate Middleton e William molto presto diventeranno di nuovo zii. Pippa Middleton sarà presto mamma per la seconda volta, infatti la donna ha già un altro bambino, Arthur di 2 anni, frutto dell’amore con suo marito James Matthews. Dunque la famiglia continua ad allargarsi. La lieta novella, nonostante ancora non si conosca nè il sesso del nascituro nè la data del parto, ha portato gioia all’interno della famiglia di Kate e William. Un nuovo bambino in arrivo è un magnifico regalo di Natale e a proposito di feste anche i duchi di Cambridge hanno una meravigliosa sorpresa per i loro sudditi. Leggi anche –> William e ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) In questi giorni si è parlato moltissimofamiglia reale inglese.molto presto diventeranno di nuovo zii. Pippasarà presto mamma per la seconda volta, infatti la donna ha già un altro bambino, Arthur di 2 anni, frutto dell’amore con suo marito James Matthews. Dunque la famiglia continua ad allargarsi. La lieta novella, nonostante ancora non si conosca nè il sesso del nascituro nè la data del parto, ha portato gioia all’internofamiglia di. Un nuovo bambino in arrivo è un magnifico regalo die a proposito di feste anche i duchi di Cambridge hanno una meravigliosa sorpresa per i loro. Leggi anche –>e ...

fateicattivi : @TheManOfMarch Io mi in amoro ogni settimana di Kate Middleton, e spesso facciamo sesso insieme, ma non l'ho mai incontrata. - SaCe86 : Pippa Middleton irriconoscibile: ecco come si è ridotta la sorella di Kate - peppesava : RT @Ragusanews: Kate Middleton e Pippa: le sorelle che hanno conquistato la Royal Family - Ragusanews : Kate Middleton e Pippa: le sorelle che hanno conquistato la Royal Family - sicilianfae : Ho visto un Q&A di Kate Middleton. E' fatta di sole, altrimenti non si spiega. -