Il coronavirus non arretra, più morti e più nuovi contagi di ieri. Gimbe: basta giocare coi colori. Serve una serrata a Natale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 18,236 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia dove ci sono stati 683 decessi, tre in più di ieri. Un dato, quest'ultimo che porta a 67.220 il numero dei morti nel nostro Paese da inizio pandemia. ieri i contagi sono stati 17.572 (con 199.489 tamponi), i morti 680. Continuano a calare (-10.363) i numeri degli attuali positivi che oggi sono 635.343. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono 26.427 le persone attualmente ricoverate con sintomi negli ospedali italiani a causa del Covid-19, 380 meno di ieri. Nelle terapie intensive sono ricoverate 2.855 persone, 71 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 183 gli ingressi in terapia intensiva (ieri 191). A livello ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 18,236 icasi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia dove ci sono stati 683 decessi, tre in più di. Un dato, quest'ultimo che porta a 67.220 il numero deinel nostro Paese da inizio pandemia.sono stati 17.572 (con 199.489 tamponi), i680. Continuano a calare (-10.363) i numeri degli attuali positivi che oggi sono 635.343. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono 26.427 le persone attualmente ricoverate con sintomi negli ospedali italiani a causa del Covid-19, 380 meno di. Nelle terapie intensive sono ricoverate 2.855 persone, 71 meno di. Nelle ultime 24 ore sono stati 183 gli ingressi in terapia intensiva (191). A livello ...

Coronavirus, in Italia 18.236 nuovi contagi con 185 mila tamponi. 683 i decessi

Sono 18.236 i nuovi contagi da Covid-19 (+664) nelle ultime 24 ore con 185mila tamponi, 15mila in meno circa rispetto a ieri. Sono i dati contenuti nel bollettino odierno del ministero della Salute ch ...

