George Clooney rivela quello che sua moglie Amal non sopporta di lui (Di giovedì 17 dicembre 2020) George e Amal Clooney sono una coppia formidabile, ma c’è qualcosa che la moglie della star proprio non sopporta di lui: la barba lunga. Amal non la soffre, le dà fastidio e a fatica l’ha tollerata mentre suo marito stava girando The Midnight Sky. A rivelare il punto debole del suo matrimonio è lo stesso Clooney che ultimamente si sta lasciando andare a parecchie confidenze, come quando ha raccontato di essere rimasto chiuso in casa da marzo per paura che suo figlio Alexander, che ha l’asma, potesse contrarre il Covid. O come quando ha confermato di aver donato un milione di dollari a testa a14 amici che lo hanno aiutato quando era in difficoltà. Ora toccano le confidenze intime e George confessa quello che faceva ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 dicembre 2020)sono una coppia formidabile, ma c’è qualcosa che ladella star proprio nondi lui: la barba lunga.non la soffre, le dà fastidio e a fatica l’ha tollerata mentre suo marito stava girando The Midnight Sky. Are il punto debole del suo matrimonio è lo stessoche ultimamente si sta lasciando andare a parecchie confidenze, come quando ha raccontato di essere rimasto chiuso in casa da marzo per paura che suo figlio Alexander, che ha l’asma, potesse contrarre il Covid. O come quando ha confermato di aver donato un milione di dollari a testa a14 amici che lo hanno aiutato quando era in difficoltà. Ora toccano le confidenze intime econfessache faceva ...

MusicTvOfficial : Il Premio Oscar, attore, regista e produttore George Clooney sarà ospite in esclusiva tv italiana a @chetempochefa… - Quoretorino : RT @DrApocalypse: #GeorgeClooney super ospite domenica a Che Tempo che Fa - lo spot - DonnaGlamour : George Clooney, paura per il figlio: “Anno pazzo iniziato male e proseguito altrettanto” - DrApocalypse : #GeorgeClooney super ospite domenica a Che Tempo che Fa - lo spot - GianPisacane : Su @fam_cristiana abbiamo parlato con George Clooney del suo nuovo film 'The Midnight Sky', disponibile su Netflix… -