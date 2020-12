George Clooney in difesa di Tom Cruise | «Nessuna reazione eccessiva»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La rabbia di Tom Cruise è stata racchiusa in una registrazione clandestina, che nei giorni passati ha girato il mondo. L’attore ha urlato contro alcuni membri della troupe con la quale sta lavorando a Mission: Impossible 7. «Brutti stron*i», lo si è sentito dire ai ragazzi, colpevoli di non aver rispettato le norme anti-Covid, con una leggerezza che George Clooney ha voluto ribadire essere tristemente diffusa. «Ho un amico che è assistente alla regia in un programma televisivo nel quale è successa la stessa cosa, con uno screzio finale non diverso da questo», ha detto Clooney ad Howard Stern, spiegando come «Non penso che Cruise abbia reagito in modo eccessivo, perché si tratta di un problema vero».