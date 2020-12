Francesco Monte torna al Grande Fratello Vip? Lui: “Non scarterei quest’ipotesi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Francesco Monte è pronto a tornare nella casa del Grande Fratello Vip dopo l’esperienza vissuta due anni fa? A fare chiarezza ci ha pensato lui in collegamento con Casa Chi. Francesco Monte prese parte alla terza edizione del GF Vip, l’ultima condotta da Ilary Blasi, dove trovò l’amore con Giulia Salemi, che è ritornata a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 17 dicembre 2020)è pronto are nella casa deldopo l’esperienza vissuta due anni fa? A fare chiarezza ci ha pensato lui in collegamento con Casa Chi.prese parte alla terza edizione del GF, l’ultima condotta da Ilary Blasi, dove trovò l’amore con Giulia Salemi, che è rita a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Francesco Monte sul “Grande Fratello Vip”: 'Parlano di me? Si troveranno una lettera degli avvocati' - CheDonnait : Francesco Monte torna al #GFVIP? Lui, in collegamento con Casa Chi, chiarisce tutto, ma non ditelo a Giulia Salemi. - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Francesco Monte pronto ad entrare in Casa a Capodanno? 'Non scarterei l'ipotesi' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Francesco Monte pronto ad entrare in Casa a Capodanno? 'Non scarterei l'ipotesi' - amicamiatapigli : anche francesco monte è bimbo di stefi #gfvip -