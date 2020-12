Firenze, sensi unici pedonali in centro contro gli assembramenti da shopping natalizio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il prossimo sara' un fine settimana "da bollino nero" . Dopo la 'cartolina' dello scorso fine settimana scattata nelle citta' italiane, con il rischio che il covid torni a correre troppo forte tra le ... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il prossimo sara' un fine settimana "da bollino nero" . Dopo la 'cartolina' dello scorso fine settimana scattata nelle citta' italiane, con il rischio che il covid torni a correre troppo forte tra le ...

sardanews : Firenze, sensi unici vie per pedoni contro assembramenti - 29luglio1971 : RT @qn_lanazione: Firenze, sensi unici pedonali in centro contro gli assembramenti da shopping natalizio - qn_lanazione : Firenze, sensi unici pedonali in centro contro gli assembramenti da shopping natalizio - rep_firenze : Firenze, sensi unici pedonali in centro contro gli assembramenti pre-natalizi [aggiornamento delle 13:21] - LIDAMUGNAI : RT @rep_firenze: Firenze, sensi unici pedonali in centro contro gli assembramenti pre-natalizi [aggiornamento delle 12:51] -