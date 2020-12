Ferrara ricorda Maradona: «Il nostro leader, diceva di essere un giocatore normale» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ciro Ferrara ricorda Diego Armando Maradona: ecco le parole dell’ex difensore di Napoli e Juventus sul Pibe de Oro Ciro Ferrara, durante la cerimonia del FIFA The Best, ha parlato di Diego Armando Maradona. Maradona – «Sono stato l’unico giocatore del Napoli che ha vissuto tutto il periodo dei 7 anni con Maradona in squadra. Poi il rapporto è continuato, è stato ed è un grande uomo, un grande leader. Mi ha fatto riflettere: “Io sono un giocatore normale”. Allora Ruud (Gullit, ndr) noi che giocatori siamo stati? (Ridono, ndr). Quando lui è stato presentato avevo 17 anni e mai mi sarei immaginato di essere in squadra con lui. Sono nelle pagine del suo romanzo, questo per me è un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) CiroDiego Armando: ecco le parole dell’ex difensore di Napoli e Juventus sul Pibe de Oro Ciro, durante la cerimonia del FIFA The Best, ha parlato di Diego Armando– «Sono stato l’unicodel Napoli che ha vissuto tutto il periodo dei 7 anni conin squadra. Poi il rapporto è continuato, è stato ed è un grande uomo, un grande. Mi ha fatto riflettere: “Io sono un”. Allora Ruud (Gullit, ndr) noi che giocatori siamo stati? (Ridono, ndr). Quando lui è stato presentato avevo 17 anni e mai mi sarei immaginato diin squadra con lui. Sono nelle pagine del suo romanzo, questo per me è un ...

