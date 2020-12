Covid, ancora morti per il virus in Abruzzo oggi sono state 18 per un totale di 1102 (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Aquila - sono complessivamente 32874 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 246 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 102 anni). *(il totale risulta inferiore di 2 unità in quanto sono stati sottratti 2 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 25, di cui 9 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 1102 (di età compresa tra 42 e 96 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 1 caso ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Aquila -complessivamente 32874 i casi positivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 246 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 102 anni). *(ilrisulta inferiore di 2 unità in quantostati sottratti 2 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni25, di cui 9 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a(di età compresa tra 42 e 96 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione). Delodierno, 1 caso ...

