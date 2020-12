Continuità territoriale da Trapani Birgi, si riparte dal 18 dicembre con Albastar e Tayaranjet (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo uno stop and go, causato dal Covid-19 che ha drasticamente ridotto il traffico aereo in tutto il mondo, la Continuità territoriale, prevista per i primi giorni di novembre, riparte da venerdì 18 dicembre dall’aeroporto di Trapani Birgi. A servire le rotte onerate, le compagnie aeree Tayaranjet per Ancona, Perugia e Trieste e Albastar per Brindisi, Napoli e Parma. Enac ha inviato alle... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo uno stop and go, causato dal Covid-19 che ha drasticamente ridotto il traffico aereo in tutto il mondo, la, prevista per i primi giorni di novembre,da venerdì 18dall’aeroporto di. A servire le rotte onerate, le compagnie aereeper Ancona, Perugia e Trieste eper Brindisi, Napoli e Parma. Enac ha inviato alle... L'articolo puoi vederlo su: Tvio

comisonews : Parte domani, 18 dicembre, la continuità territoriale all’aeroporto di #Comiso, un importante traguardo che si è ra… - CorriereRagusa : Al via da Comiso i voli giornalieri di continuità territoriale per Roma e Milano. C’è pure Cuneo… - blogsicilia : Aeroporto Comiso, al via voli continuità territoriale con Roma e Milano - - Valentain86 : @CorriereRagusa Oggi Alitalia mi ha prima comunicato la cancellazione del volo Roma-Comiso del 18/12/20 alle 21:05,… - CorriereRagusa : Al via da Comiso i voli giornalieri di continuità territoriale per Roma e Milano. C'è pure Cuneo - Comiso - Corrier… -

Ultime Notizie dalla rete : Continuità territoriale : “Non possiamo fare a meno dell’innovazione digitale nella sclerosi multipla†Yahoo Notizie