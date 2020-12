Come si è arrivati alla liberazione dei pescatori italiani in Libia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il generale, per liberare i 18 marinai dei pescherecci italiani trattenuti da più di tre mesi, voleva l’incontro con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. E alla fine l’ha ottenuto. Il presidente del consiglio e il ministro degli Esteri italiano hanno dovuto organizzare all’improvviso una toccata e fuga a Bengasi, fin dentro il quartier generale di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il generale, per liberare i 18 marinai dei peschereccitrattenuti da più di tre mesi, voleva l’incontro con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Efine l’ha ottenuto. Il presidente del consiglio e il ministro degli Esteri italiano hanno dovuto organizzare all’improvviso una toccata e fuga a Bengasi, fin dentro il quartier generale di InsideOver.

La7tv : #omnibus @AlbertoBagnai (Lega) ironizza sulla tenuta del #governo e della maggioranza: 'Come tutte le rivoluzioni s… - mummyunicorn : Siamo arrivati al punto che Dayane deve cambiare posizione sul letto per non sporgere il sedere verso Nardi solo pe… - isorrisidiem : Sono arrivati i Mikado e Stefania come prima cosa è andata fuori in giardino da Tommaso per chiedergli se li volesse.???? #GFVIP #Zorzando - granonero1 : @Valenti17938768 Come vedi vanno tutti dove il vento soffia a favore.. inutile una volta arrivati al facile guadagn… - espy85 : @fnapolisempre83 Nel palazzo devi contare e nn essere il cafone simpatico. Senno i massa li avrai sempre tra i pied… -

Ultime Notizie dalla rete : Come arrivati Come si è arrivati alla liberazione dei pescatori italiani in Libia Inside Over