Cashback, pagamenti col bancomat a rischio esclusione dai rimborsi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Attenzione alla modalità di pagamento degli acquisti col Cashback: chi effettua pagamenti elettronici con le carte di debito che viaggiano su doppio circuito Pagobancomat/Maestro o Pagobancomat/V-Pay devono stare attenti all’uso “contactless” dei loro bancomat per non perdere rimborsi nel programma Cashback del governo. Cashback, quando sono esclusi i pagamenti col bancomat Basterebbe, infatti, compiere quel gesto automatico di avvicinare la carta al Pos per rischiare di rimanere esclusi da bonus natalizio nel caso in cui il pagamento avvenga tramite il circuito internazionale (cioè Maestro) anziché quello nazionale (vale a dire Pagobancomat). Un’operazione che lo stesso consumatore ignora al momento ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) Attenzione alla modalità di pagamento degli acquisti col: chi effettuaelettronici con le carte di debito che viaggiano su doppio circuito Pago/Maestro o Pago/V-Pay devono stare attenti all’uso “contactless” dei loroper non perderenel programmadel governo., quando sono esclusi icolBasterebbe, infatti, compiere quel gesto automatico di avvicinare la carta al Pos per rischiare di rimanere esclusi da bonus natalizio nel caso in cui il pagamento avvenga tramite il circuito internazionale (cioè Maestro) anziché quello nazionale (vale a dire Pago). Un’operazione che lo stesso consumatore ignora al momento ...

Antonio_Tajani : #cashback Non è la panacea e non porterà grandi vantaggi all'economia. Difendiamo la libertà delle persone anziane… - _delamin : RT @IlMici8: Lo sapevate che ai fini del #cashback se avete registrato come metodo di pagamento “carta pagoBancomat” non sono validi i paga… - MonicaRBedana : +++Grazie a cashback e sangue di san Gennaro raggiunta ieri in Italia piena immunità di gregge contro il buonsenso+… - demian_yexil : RT @aedtalkshow: .@GiuseppeConteIT a @lucasommi72:“ll #cashback è una riforma di sistema, noi stiamo cambiando le abitudini dei cittadini.… - massimo21021978 : RT @GenCar5: Superate le lentezze del primo paio di giorni, nel giro di una settimana pare che 11 milioni di italiani, classe media, medio-… -