Cancellato il reboot di «Lizzie McGuire»: la delusione di Hilary Duff (Di giovedì 17 dicembre 2020) Era stato presentato come uno dei titoli di punta della prossima stagione di Disney+ ma, benché le riprese fossero già iniziate, il reboot di Lizzie McGuire non vedrà mai la luce. Le immagini di Hilary Duff con il cappotto giallo e un'alpaca di peluche sulle spalle a Washington Squadre rimarranno, infatti, un caso isolato, un ricordo tenue di quello che sarebbe stato e che non sarà. A esprimere l'amarezza per la marcia indietro della Disney è la stessa Duff, che ha prestato il volto a Lizzie McGuire per tre anni, dal 2001 al 2004, e che sarebbe stata ben felice di riprendere il ruolo che l'ha resa una stella.

