Among Us: record di vendite in una notte su Nintendo eShop! (Di giovedì 17 dicembre 2020) In una sola notte, Among Us, il fenomeno videoludico di quest’ultimo anno, ha fatto registrare il record di vendite su Nintendo eShop, piazzandosi addirittura al primo posto! Il lancio di Among Us su Nintendo Switch è stato un assoluto successo; in poche ore è stato registrato un nuovo record di vendite su Nintendo eShop. Gli sviluppatori si sono detti assolutamente entusiasti dei risultati raggiunti. Among Us è stato un vero e proprio fenomeno videoludico dell’ultimo anno che sta, pian piano (e aggiungeremmo anche: finalmente) giungendo alla fine. Il titolo, però, fu pubblicato nel 2018 ma solo durante il corso del 2020 è esploso, grazie anche a piattaforme come Twitch e YouTube in cui ha ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 dicembre 2020) In una solaUs, il fenomeno videoludico di quest’ultimo anno, ha fatto registrare ildisueShop, piazzandosi addirittura al primo posto! Il lancio diUs suSwitch è stato un assoluto successo; in poche ore è stato registrato un nuovodisueShop. Gli sviluppatori si sono detti assolutamente entusiasti dei risultati raggiunti.Us è stato un vero e proprio fenomeno videoludico dell’ultimo anno che sta, pian piano (e aggiungeremmo anche: finalmente) giungendo alla fine. Il titolo, però, fu pubblicato nel 2018 ma solo durante il corso del 2020 è esploso, grazie anche a piattaforme come Twitch e YouTube in cui ha ...

tuttoteKit : Among Us: record di vendite in una notte su Nintendo eShop! #AmongUs #Innersloth #NintendoSwitch #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Among record Ciro è tornato: esultanza da Among Us e caccia al record di Piola Il Cirotano Among Us: record di vendite in una notte su Nintendo eShop!

In una sola notte, Among Us ha fatto registrare il record di vendite su Nintendo eShop, piazzandosi addirittura al primo posto!

Costa Rica reaches record number of investment projects in 2020

SAN JOSÉ, Costa Rica, Dec. 15, 2020 /PRNewswire/ -- CINDE – The Costa Rican Investment Promotion Agency- reported a record 81 confirmed projects during ... and Bosnia and Herzegovina. Among these is ...

In una sola notte, Among Us ha fatto registrare il record di vendite su Nintendo eShop, piazzandosi addirittura al primo posto!SAN JOSÉ, Costa Rica, Dec. 15, 2020 /PRNewswire/ -- CINDE – The Costa Rican Investment Promotion Agency- reported a record 81 confirmed projects during ... and Bosnia and Herzegovina. Among these is ...