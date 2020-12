Allo studio la deroga "salva nonni" per Natale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una deroga “salva nonni”. È questa l’ipotesi alla quale sta lavorando il governo in vista del nuovo dpcm che conterrà le misure per le festività natalizie, accompagnato probabilmente da un decreto-cornice che sarà all’esame del Consiglio dei ministri tra il tardo pomeriggio di domani e sabato. È un compromesso tra l’ala rigorista del governo, che continua in queste ore a spingere per portare l’intera Italia in zona rossa almeno dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, e i più morbidi, a partire da Giuseppe Conte, secondo i quali le attuali misure stanno funzionando e per i quali servirebbero solo alcuni interventi chirurgici per evitare assembramenti pubblici e domestici. Il compromesso maturato ieri e che sembra al momento reggere, prevederebbe un lockdown limitato ai soli giorni che vanno dal 24 al 27 e dal 31 al 3 gennaio. All’interno ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una”. È questa l’ipotesi alla quale sta lavorando il governo in vista del nuovo dpcm che conterrà le misure per le festività natalizie, accompagnato probabilmente da un decreto-cornice che sarà all’esame del Consiglio dei ministri tra il tardo pomeriggio di domani e sabato. È un compromesso tra l’ala rigorista del governo, che continua in queste ore a spingere per portare l’intera Italia in zona rossa almeno dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, e i più morbidi, a partire da Giuseppe Conte, secondo i quali le attuali misure stanno funzionando e per i quali servirebbero solo alcuni interventi chirurgici per evitare assembramenti pubblici e domestici. Il compromesso maturato ieri e che sembra al momento reggere, prevederebbe un lockdown limitato ai soli giorni che vanno dal 24 al 27 e dal 31 al 3 gennaio. All’interno ...

ZZiliani : Allo studio un cambio di nome per #TIKITAKA. MINKIATA. - GIConfindustria : La scuola è un presidio di educazione e socialità. A oggi siamo il paese che ha chiuso più a lungo le scuole, la da… - Dagherrotipo1 : RT @PBerizzi: Vertice della destra e comizio in streaming dei leader. Ah no, è la presentazione di un libro su #Mussolini che ha fatto cose… - MenoStato : RT @PBerizzi: Vertice della destra e comizio in streaming dei leader. Ah no, è la presentazione di un libro su #Mussolini che ha fatto cose… - pepdecr : RT @PBerizzi: Vertice della destra e comizio in streaming dei leader. Ah no, è la presentazione di un libro su #Mussolini che ha fatto cose… -

Ultime Notizie dalla rete : Allo studio Il reclamo avverso l’esclusione dalle graduatorie dei beneficiari del diritto allo studio: scarica modello modulo Orizzonte Scuola Covid-19. Farmacista, farmacie e parafarmacie: pubblicato Studio di analisi attività svolte in pandemia

in un'intervista a Farmacista33 è ora diventata uno Studio strategico di analisi pubblicato dal titolo "Il ruolo dei farmacisti e il valore della farmacia nel Ssn: dall'emergenza Covid-19 allo ...

Allo studio la deroga "salva nonni" per Natale

Questa un’ipotesi per il nuovo dpcm, con il lockdown dal 24-27 dicembre e il 31-3 gennaio. Cdm venerdì o sabato ...

in un'intervista a Farmacista33 è ora diventata uno Studio strategico di analisi pubblicato dal titolo "Il ruolo dei farmacisti e il valore della farmacia nel Ssn: dall'emergenza Covid-19 allo ...Questa un’ipotesi per il nuovo dpcm, con il lockdown dal 24-27 dicembre e il 31-3 gennaio. Cdm venerdì o sabato ...