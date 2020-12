TikTok | la classifica completa dei creators con più visualizzazioni nel 2020

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La top ten diha vissuto ilcome un anno di rivalsa sul resto dei social netowrk. Per questo motivo, ihanno cavalcato la cresta dell’onda, soprattutto la stra famosa Charli D’Amelio che ha raggiunto i 100milioni di followers. È ufficialmente laer più seguita al mondo. Scopriamo però l’intera top ten deiers che sono riusciti a guadagnare il maggior numero di. Laè stata resa nota da Dexerto . Charli e Dixie D’Amelio si trovano entrambe in top 10, ma a differenza di Charli che ha conquistato il primo posto, Dixie non si posiziona nemmeno sul podio e finisce al quinto posto, ma è un ottimo risultato dato gli attacchi hacker recenti. Poco più in basso, Noah Beck è al settimo posto anche ...