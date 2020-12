Shawn Mendes è il più amato e no | Camilla Cabello non c’entra

Leggi su amica

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ha da poco compiuto 22 anni. Ed è già entrato nella storia. Perché quello che ha fattol’hanno fatto solo altri tre uomini. Ma nessuno di loro quando erano così giovani. La Billboard, l’ente che certifica la classifica dei singoli e degli album più venduti negli Stati Uniti, ha decretato che il cantante canadese è il più. Wonder direttamente al primo posto Con il suo quartyo album in studio, Wonder,ha debuttato direttamente al primo posto della classifica degli album più venduti. «A 22 anni, quattro mesi e due settimane,è il quarto artista maschile più giovane della storia ad aver avuto quattro dischi al primo posto nella Billboard 200, ed è l’artista maschio più giovane in cima alla classifica con quattro album regolari in studio», scrivono ...