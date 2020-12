Serie C-Girone C, le designazioni arbitrali della 16a giornata di campionato: l’elenco completo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C-Girone C 2020/21 in programma tra sabato 19 e domenica 20 dicembre.Di seguito, l'elenco completo. Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la sedicesimadi andata deldiC-C 2020/21 in programma tra sabato 19 e domenica 20 dicembre.Di seguito, l'elenco

basketinside360 : Serie A2 Old Wild West - La presentazione di JB Monferrato-Verona - - Mediagol : #SerieC-Girone C, le designazioni arbitrali della 16a giornata di campionato: l’elenco completo - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSebastiani Sport Calcio - Diretta Streaming' ATL. CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO VS REAL GIULIANOVA - 0/0 'Stadio… - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, Gino Garofalo di Torre del Greco arbitra Vibonese-#Palermo: designata assistente donna - Mediagol : #SerieC-Girone C, Gino Garofalo di Torre del Greco arbitra Vibonese-#Palermo: designata assistente donna -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone designazioni Serie C-Girone C, le designazioni arbitrali della 16a giornata di campionato: l’elenco completo Mediagol.it Oggi l’addio a Ferri

Si tiene oggi alle 10,30 al Duomo di Pesaro il funerale di Ermanno Ferri (foto), ex presidente della Vis Pesaro degli anni d’oro, quella che con Nicoletti allenatore tornò in serie C negli anni ’80 co ...

Quattro i recuperi di oggi Ventitrè in tutta la serie

Quattro recuperi nel girone D, 23 in tutta la serie D. Tre le gare rinviate per Covid. Oggi si torna sul rettangolo di gioco con i recuperi della settima giornata, non disputati lo scorso 13 dicembre, ...

Si tiene oggi alle 10,30 al Duomo di Pesaro il funerale di Ermanno Ferri (foto), ex presidente della Vis Pesaro degli anni d’oro, quella che con Nicoletti allenatore tornò in serie C negli anni ’80 co ...Quattro recuperi nel girone D, 23 in tutta la serie D. Tre le gare rinviate per Covid. Oggi si torna sul rettangolo di gioco con i recuperi della settima giornata, non disputati lo scorso 13 dicembre, ...