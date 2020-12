Roma. Assembramenti sui bus: i pendolari Atac ammassati sui mezzi (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Seppur nel Decreto continua a vigere la capienza al 50% nei mezzi di trasporto, a Roma gli Assembramenti sui bus Atac sono all’ordine del giorno. A denunciare la situazione sono sempre i cittadini, gli stessi che rischiano quotidianamente di contrarre il Coronavirus. La Capitale ha sempre avuto problemi con i mezzi di trasporto ma con l’arrivo della pandemia e le norme da gestire l’Atac è crollata. Ogni giorno arrivano VIDEO, foto, post denuncia sui social da parte di pendolari ma, a Roma, nessuno fa niente. Si parla di nuovi autobus che però entreranno in circolo nel 2023, si parla di più controlli che non c’erano né prima né oggi. Al Governo si cerca una risoluzione concreta per i pendolari ma ancora non è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Seppur nel Decreto continua a vigere la capienza al 50% neidi trasporto, aglisui bussono all’ordine del giorno. A denunciare la situazione sono sempre i cittadini, gli stessi che rischiano quotidianamente di contrarre il Coronavirus. La Capitale ha sempre avuto problemi con idi trasporto ma con l’arrivo della pandemia e le norme da gestire l’è crollata. Ogni giorno arrivano, foto, post denuncia sui social da parte dima, a, nessuno fa niente. Si parla di nuovi autobus che però entreranno in circolo nel 2023, si parla di più controlli che non c’erano né prima né oggi. Al Governo si cerca una risoluzione concreta per ima ancora non è ...

