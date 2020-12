Pena morte: risoluzione moratoria universale approvata maggioranza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Votata oggi favorevolmente la risoluzione della moratoria universale alle Nazioni Unite che ha visto un voto favorevole della maggioranza. La risoluzione moratoria universale è stata votata ed approvata oggi dalle Nazioni Unite con 123 voti a favore, 38 contrari e 24 astenuti. Il documento viene promosso ogni due anni fra tutti i paesi facenti parte dell’ONU, tra cui l’Italia. La moratoria universale sulla Pena di morte è un’iniziativa proposta al fine di eliminare totalmente la Pena di morte fra tutti gli stati membri delle Nazioni Unite. La mozione è stata richiesta per la prima volta nel 2007, vedendo paesi come l’Italia sempre ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Votata oggi favorevolmente ladellaalle Nazioni Unite che ha visto un voto favorevole della. Laè stata votata edoggi dalle Nazioni Unite con 123 voti a favore, 38 contrari e 24 astenuti. Il documento viene promosso ogni due anni fra tutti i paesi facenti parte dell’ONU, tra cui l’Italia. Lasulladiè un’iniziativa proposta al fine di eliminare totalmente ladifra tutti gli stati membri delle Nazioni Unite. La mozione è stata richiesta per la prima volta nel 2007, vedendo paesi come l’Italia sempre ...

La risoluzione sulla moratoria universale della pena di morte e' stata approvata oggi dall'Assemblea Generale dell'Onu con 123 voti a favore (superiori ai 121 sì del 2018), 38 contrari e 24 astenuti.

Iran, rinviata l’impiccaggione di Reza Djalali: sospesa in extremis dopo le proteste per l’esecuzione di Ruhollah Zam

Un altro rinvio, un’altra settimana di attesa mentre resta in isolamento nella prigione di Evin, a Teheran. L’impiccagione di Ahmad Reza Djalali, il medico iraniano-svedese con un passato da ricercato ...

La risoluzione sulla moratoria universale della pena di morte e' stata approvata oggi dall'Assemblea Generale dell'Onu con 123 voti a favore (superiori ai 121 sì del 2018), 38 contrari e 24 astenuti.