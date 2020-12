Pantone, i due nuovi colori di moda per il 2021 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due colori, due scelte filosofiche, una sola grinta. Dopo il Classic Blue 2020, elegante nella sua semplicità, Pantone lancia, per il 2021, un fortissimo messaggio di coraggio. Per lasciarsi alle spalle il disastroso 2020 e iniziare il nuovo anno con la grinta giusta, la società ha deciso di indicare non uno, ma bensì due nuance: un grigio brillante Pantone 17-5104 Ultimate Gray e un giallo luminoso Pantone 13-0647 Illuminating che, insieme, sono il grido di un manifesto per la speranza. Un bel colpo vero? L’ultima volta che l’azienda di catalogazione dei colori fece uscire due tonalità era il 2016. Il rosa quarzo e l’azzurro serenity sono stati due stendardi di positività nel panorama per la parità di genere. Per fortuna, a lanciare una nota positiva, ci pesa ancora una volta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due, due scelte filosofiche, una sola grinta. Dopo il Classic Blue 2020, elegante nella sua semplicità,lancia, per il, un fortissimo messaggio di coraggio. Per lasciarsi alle spalle il disastroso 2020 e iniziare il nuovo anno con la grinta giusta, la società ha deciso di indicare non uno, ma bensì due nuance: un grigio brillante17-5104 Ultimate Gray e un giallo luminoso13-0647 Illuminating che, insieme, sono il grido di un manifesto per la speranza. Un bel colpo vero? L’ultima volta che l’azienda di catalogazione deifece uscire due tonalità era il 2016. Il rosa quarzo e l’azzurro serenity sono stati due stendardi di positività nel panorama per la parità di genere. Per fortuna, a lanciare una nota positiva, ci pesa ancora una volta ...

