Organizzava falsi casting per abusare delle ragazze: arrestato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) . L'uomo attirava le ragazza con falsi provini per aspiranti attrici Un 48enne di Milano Organizzava falsi casting per aspiranti attrici e poi abusava delle ragazze. Per questa ragione, la Polizia lo ha arrestato. L'uomo aveva precedenti per truffa, appropriazione indebita, documenti falsi e abusi sessuali. L'inchiesta è L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

