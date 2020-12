Natale in zona rossa, Franceschini: “Dovere intervenire oggi per salvare vite” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si prospetta un Natale in zona rossa per tutta l’Italia: Franceschini, Boccia e Speranza insistono, oggi la decisione del governo. Solo una settimana fa si intravedeva una breccia nel rigorismo imposto dal governo per le festività natalizie. Complici le pressioni interne, quelle dell’opposizione e quelle dei governatori regionali, il premier Conte aveva aperto alla possibilità L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si prospetta uninper tutta l’Italia:, Boccia e Speranza insistono,la decisione del governo. Solo una settimana fa si intravedeva una breccia nel rigorismo imposto dal governo per le festività natalizie. Complici le pressioni interne, quelle dell’opposizione e quelle dei governatori regionali, il premier Conte aveva aperto alla possibilità L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - ricpuglisi : Meraviglioso cambiamento di @Corriere, @repubblica e @LaStampa che ritornano iper-pessimiste su assembramenti, zona… - SirDistruggere : In merito alla decisione sul Natale c'è una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che gennaio e febbraio li p… - Alea88 : RT @jimmomo: Il Cts invoca più restrizioni e controlli ma NON indica quali misure. Ti credo, secondo i criteri da LORO suggeriti e recepiti… - Simo07827689 : RT @Patty66509580: Servono misure da zona rossa per tutte le feste di Natale, almeno fino alla Befana. E' quanto avrebbe chiesto, secondo q… -