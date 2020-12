Morgan escluso da Sanremo 2021, il cantante sbotta: “Decisamente comico” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Morgan escluso da Sanremo 2021, è questa la notizia del giorno che ha sconvolto tutti ed ha provocato una forte rabbia anche social nel diretto interessato. Fonte foto: FacebookSiamo tutti in attesa della lista ufficiale dei ventisei big in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo che come annunciato sarà a Marzo a differenza degli anni precedenti per adottare al meglio tutte le norme anti covid. Tra i grandi esclusi compare anche il nome del cantautore dei Bluevertigo che lo scorso anno è stato uno dei grandi protagonisti della Kermesse canora in coppia con Bugo e che questa volta si è visto togliere la possibilità. Sono proprio i social e in particolare Instagram ha raccogliere il suo lungo sfogo accompagnato anche da un trafiletto di un pezzo scritto sul magazine ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)da, è questa la notizia del giorno che ha sconvolto tutti ed ha provocato una forte rabbia anche social nel diretto interessato. Fonte foto: FacebookSiamo tutti in attesa della lista ufficiale dei ventisei big in gara alla prossima edizione del Festival diche come annunciato sarà a Marzo a differenza degli anni precedenti per adottare al meglio tutte le norme anti covid. Tra i grandi esclusi compare anche il nome del cantautore dei Bluevertigo che lo scorso anno è stato uno dei grandi protagonisti della Kermesse canora in coppia con Bugo e che questa volta si è visto togliere la possibilità. Sono proprio i social e in particolare Instagram ha raccogliere il suo lungo sfogo accompagnato anche da un trafiletto di un pezzo scritto sul magazine ...

