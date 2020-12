Masterchef | cambia tutto causa Covid | cosa non potranno più fare i giudici

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sta per arrivare la nuova edizione diItalia ma niente sarà più come prima adel-19. Eccocambierà: La nuova edizione diItalia Si attende per domani, 17 dicembre, la prima puntata della decima edizione diItalia. Il ritorno in tv degli chef Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

nenejurio : la gente q mira masterchef ?????? jsjsjjs pichi el dia q veas zumbo's just desserts t cambia la vida ???? - MaurizioDArgent : Ritorna Masterchef e cambia il palinsesto: h 7 l'astrologo col l'oroscopo del giorno - h 8 TG - h 8,30 il virologo… -

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef cambia

Ed anche l’interazione con gli ospiti presenti è cambiata per favorire il distanziamento sociale. In questo senso ‘Masterchef’ 10 non fa eccezione. I casting hanno avuto luogo a distanza, con i ...Anche MasterChef Italia infatti è stato costretto ad introdurre delle modifiche per adeguarsi alle restrizioni per il contrasto della ...