Manovra | settore automotive in affanno | novità in arrivo

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – La maggioranza parlamentare in Commissione Attività Produttive alla Camera ha chiuso l'accordo sul settore automotive, che verrà recepito in un emendamento alla Manovra, ora all'esame della Commissione Bilancio della Camera. E' quanto si legge in una nota del Presidente della commissione Bilancio, Fabio Melilli. "L'accordo prevede il rifinanziamento dell'extra-bonus per gli acquisti di veicoli e elettrici ed ibridi per tutto il 2021 e un nuovo incentivo all'acquisto di veicoli a motorizzazione termica tipo euro sei, con contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni di anzianità, per il primo semestre 2021, per fronteggiare la gravissima crisi del settore in conseguenza della pandemia", si legge. "Sempre per portare aiuto ai settori produttivi più in difficoltà è introdotta una misura per il ...

