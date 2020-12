LIVE Sci alpino, Prova Val Gardena in DIRETTA: Jansrud e Bennett in vetta, ottavo Paris (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Prova DI DISCESA IN VAL D’ISERE 13.42: Sono scesi i primi venti. In vetta ci sono il norvegese Jansrud e l’americano Bennett a pari merito, terzo posto per Kilde a 3 centesimi. ottavo Dominik Paris. 13.40: Primo posto anche per l’americano Bennett, che realizza lo stesso tempo di Jansrud. 13.38: Si porta al comando il norvegese Kjetil Jansrud con 3 centesimi di vantaggio sul connazionale Kilde. 13.36: Quinto posto per Dominik Paris. Ritardo di 1.05 per l’altoatesino. 13.34: Quarto posto per l’austriaco Mayer a 81 centesimi di ritardo da Kilde. Tra poco toccherà a Dominik ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI DISCESA IN VAL D’ISERE 13.42: Sono scesi i primi venti. Inci sono il norvegesee l’americanoa pari merito, terzo posto per Kilde a 3 centesimi.Dominik. 13.40: Primo posto anche per l’americano, che realizza lo stesso tempo di. 13.38: Si porta al comando il norvegese Kjetilcon 3 centesimi di vantaggio sul connazionale Kilde. 13.36: Quinto posto per Dominik. Ritardo di 1.05 per l’altoatesino. 13.34: Quarto posto per l’austriaco Mayer a 81 centesimi di ritardo da Kilde. Tra poco toccherà a Dominik ...

Alle 11.45 lo start (ma incombe la nebbia) per il primo test verso la discesa di sabato, preceduta venerdì dal super-g. Sette azzurri in pista, apre Muzaton col ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA IN VAL D'ISERE 12.15: Partenza rimandata ulteriormente alle 13.15 11.40: La partenza della prova è rimandata alle 13 pe ...

