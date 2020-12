Lite tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò | interviene Giulia Salemi | “Non siete una coppia!”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ore di alta tensione tranella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver fatto la pace in sauna, le due ragazze in serata sono state beccate in atteggiamenti intimi da Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando.litigano ancora: “Nonuna” Nella clip incriminata che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.