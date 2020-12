Inter-Napoli: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Inter-Napoli, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-21, Darmian al posto di Hakimi per Conte, Gattuso si affida a Demme dal 1?: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez. All. Conte. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso. Foto: Twitter ufficiale Inter/Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-21, Darmian al posto di Hakimi per Conte, Gattuso si affida a Demme dal 1?:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez. All. Conte.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | MAGLIA ?? Una maglia che ha percorso tutti gli anni 80 in una delle foto più famose della nostra storia ? Loth… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - Inter : ? | CURIOSITÁ ?? Chi è il giocatore che l'ha ispirato nella vita e nello sport? ?? Il suo idolo calcistico è...… - maxibold68 : RT @FcInterNewsit: Cruz a InterTV: 'Orgoglioso degli anni a Milano. Inter-Napoli partita speciale, fossi nel Milan starei attento alla clas… - Mediagol : #Inter-#Napoli, Bastoni avvisa gli azzurri: 'In campo per vincere. Scudetto e Coppa Italia? Pronti a dare tutto'… -