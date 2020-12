Infortunio Osimhen: niente recupero lampo. Arrivederci al 2021 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Victor Osimhen è volato ad Anversa per recuperare dall’Infortunio alla spalla subito con la sua Nazionale circa un mese fa. niente recupero prima della sosta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Victorè volato ad Anversa per recuperare dall’alla spalla subito con la sua Nazionale circa un mese fa.prima della sosta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

EuropaCalcio : #Napoli infortunio #Osimhen: l'attaccante è in Belgio per curare la spalla - #EuropaCalcio - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ON AIR - D'Avino: 'Infortunio di Osimhen? Serve pazienza, fondamentale in questa fase la figura del fisioterapista' htt… - sscalcionapoli1 : Infortunio Osimhen, l'ex fisioterapista del Napoli: 'Trauma frequente, percorso personalizzato è fondamentale'… - lillydessi : Napoli, infortunio al braccio per Osimhen: si allungano i tempi di recupero? - Fantacalcio ® - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - D'Avino: 'Infortunio di Osimhen? Serve pazienza, fondamentale in questa fase la figura del fisioterapista' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Osimhen niente Infortunio Osimhen: niente recupero lampo. Arrivederci al 2021 forzAzzurri