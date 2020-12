In Ungheria le coppie omosessuali non potranno più adottare figli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Finora lo potevano fare utilizzando le possibilità date alle persone single, ma ora il parlamento ha approvato un disegno di legge che lo consentirà solo alle coppie eterosessuali sposate Leggi su ilpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Finora lo potevano fare utilizzando le possibilità date alle persone single, ma ora il parlamento ha approvato un disegno di legge che lo consentirà solo alleeterosessuali sposate

